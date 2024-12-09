İstanbul trafiğini sağanak vurdu! Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı

09 Aralık 2024 18:14 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 18:15

İstanbul'da iş çıkışı saatlerine doğru etkisini gösteren sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi. İBB trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı.

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AKOM'un dün yaptığı uyarının ardından İstanbul​'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıklarla süren yağmur​, akşam saatlerinde etkisini daha da arttırdı. İş çıkışına denk gelen sağanak yağmur trafiği de felç etti.

Yağmura hazırlıklı olan bazı vatandaşların şemsiyeleriyle korunmaya çalıştıkları görülürken, bir kısmı ise otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan kaçmaya çalıştı.

İSTANBUL'DA TRAFİK​ YOĞUNLUĞU YÜZDE 83'E ULAŞTI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre, saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 83 seviyesine ulaştı.