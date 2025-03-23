İstanbul Valiliği duyurdu! Nevruz kutlamasında 28 kişi hakkında yasal işlem

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Düzenleme Komitesi tarafından 05.03.2025 tarihinde Valiliğimize yapılan başvuruyla 23.03.2025 tarihinde Yenikapı Etkinlik Alanı’nda Nevruz kutlaması düzenlenmesi için izin talebinde bulunmuştur. İlgili birimlerimizce yapılan değerlendirmeler neticesinde; ilgili mevzuata uyulması, etkinlik alanı ve çevresinde stant- çadır kurulmaması, dergi- yayın sergisi açılmaması şartıyla gerekli izin verilmiştir. 23.03.2025 Pazar günü yapılan etkinlik sırasında suç içerikli görseller yayınlandığı, suç unsuru taşıyan sloganlar atıldığı, afiş ve pankart açıldığının tespiti üzerine düzenleme komitesine gerekli uyarılar yapılmıştır.

"YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Yapılan uyarılara rağmen, düzenleme komitesi tarafından sorumluluğu altındaki gerekli tedbirler alınmamıştır. Güvenlik güçlerimizce yasa dışı slogan atan, pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatmış olup düzenleme komitesi üyeleri hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunmuştur. Ayrıca, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ederek etkinlik alanında yasadışı faaliyetlerde bulunan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir"

Son dakika haberinin detayları gelecek...