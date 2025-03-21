Erdoğan Nevruz ateşini yaktı! AK Parti'ye geçen Kürşat Zorlu ile üstünden de atladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı. Büyük kalabalığa ev sahipliği yapan kongre merkezinin bahçesinde Nevruz ateşini yakan Erdoğan'a, geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan milletvekili Kürşad Zorlu eşlik etti. Erdoğan ateşi yaktıktan sonra üstünden atladı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.
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