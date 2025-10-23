Menü Kapat
17°
Editor
Editor
 | Merve Yaz

İstanbul Valiliği'nden 'hanutçu' genelgesi! Müşteriyi rahatsız eden esnaf yandı

İstanbul Valiliği tarafından hanutçularla ilgili genelge yayınlandı. Genelgede, ısrarcı, yüksek sesli ya da fiziksel temas içeren müşteri davet yöntemlerinden kaçınılması gerektiğine dikkat çekilirken, "İş yerlerine kesilecek faaliyetten men cezalarının kademeli olarak artırılması; ilk ihlalde 3 gün, ikinci ihlalde 5 gün, üçüncü ihlalde 10 gün gerekmektedir" denildi.

İstanbul Valiliği'nden 'hanutçu' genelgesi! Müşteriyi rahatsız eden esnaf yandı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 09:57

Valiliği tarafından yayınlanan 'Hanutçu genelgesi'nde şöyle denildi:

"İlimiz, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Turistlerin ilimizde huzur ve güven içinde vakit geçirebilmeleri, kamu düzeni ve şehir imajımız açısından önem arz etmektedir. Ancak, bazı iş yerlerince sergilenen ve “hanutçuluk” olarak da bilinen davranışlar; (müşterilerin iradeleri dışında yönlendirilmesi, rahatsız edilmesi veya ticari baskıya maruz bırakılması) hem ilimizin imajını olumsuz etkilemekte hem de esnafın genel itibarına zarar vererek turistlerin güvenlik ve huzurunu tehdit etmektedir.

Bununla birlikte, ticari faaliyetlerde dürüstlük kuralı çerçevesinde; iş yeri önünde yayaların serbest geçişini engelleyici veya turistler ile vatandaşlarımızı rahatsız edecek şekilde ısrarcı, yüksek sesli ya da fiziksel temas içeren müşteri davet yöntemlerinden kaçınılması gerekmektedir.

ZABITALARDAN SIKI TAKİP

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 37. maddesi: “(1) Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi, elli Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır. (2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezası vermeye kolluk veya belediye zabıta görevlileri yetkilidir.” Mezkur Kanun’un 38. maddesi: “(1) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.”

2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu’nun 8. maddesinin (f) fıkrası: "Her türlü denize elverişli araçlarla günübirlik tur düzenleyen veya her türlü mal ve hizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerini duyururken veya müşteri kabul ederken çevreyi veya müşteriyi rahatsız edecek yöntemler kullananlar, Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir.” hükümleri uyarınca, söz konusu fiillerin önlenmesi amacıyla idari yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Ancak, turistik bölgelerde faaliyette bulunan bazı iş yerlerine, hanutçuluk yapıldığı gerekçesiyle Emniyet birimlerince uygulanan cezai işlemler hakkında Valiliğimize muhtelif şikayetler ulaşmaktadır. Bu kapsamda, haksız şikayetlerin önüne geçilmesi, iş yerlerinin daha huzurlu ve güvenli çalışabilmesi, denetimlerin şeffaf şekilde yürütülmesi ve ile vatandaş arasında güven ortamının oluşmasını teminen:

KAMERA SİSTEMİ ZORUNLULUĞU

1. Turistik bölgelerde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde dışarıyı görecek şekilde yerleştirilmiş, sesli ve görüntülü kayıt yapabilen kamera bulundurulmasının sağlanması,

2. Esnaflarımız arasında mesleki etik ilkelerine göre ilkesel iş birliğinin sağlanması ve ilgili esnaf odaları ile meslek kuruluşlarının işbu Genelge hakkında bilgilendirilmesi,

3. Belediyeler ve Emniyet birimlerince, kendi sorumluluk alanlarında, kamu düzenini bozucu ve ticari ahlaka aykırı bahse konu eylemlerin önlenmesine yönelik düzenli denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi,

4. Emniyet birimlerimiz tarafından yapılacak denetimlerde yaka kamerası ve drone kullanımının sağlanması,

50 SANTİMETRE KURALI

5. İş yeri sahipleri ya da çalışanları tarafından iş yeri önünden 50 cm mesafeyi geçmeyecek şekilde müşterilere hoş geldiniz diyerek davet etme dışında hiçbir eylemde bulunulmaması,

6. İş yeri sınırları dışında ikramda bulunma ve ürün tanıtımı yapılması, fiziksel temas ve yol kesme gibi davranışlara izin verilmemesi ayrıca iş yeri sınırlarında dahi olsa yüksek sesle, ısrarcı, rahatsız edici konuşmalara ilgili denetim birimleri tarafından kesinlikle müsaade edilmemesi,

7. İş yerlerine kesilecek faaliyetten men cezalarının kademeli olarak artırılması; ilk ihlalde 3 gün, ikinci ihlalde 5 gün, üçüncü ihlalde 10 gün gerekmektedir.

Yukarıda maddeler halinde belirtilen konuların başta Kaymakamlarımız olmak üzere sıralı/sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

