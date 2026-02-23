Menü Kapat
Gündem
 Nalan Güler Güven

İstanbul Valiliği'nden "kuduz patlaması" iddialarına cevap! "2007'den bu yana tek bir vaka bile görülmedi!"

İstanbul Valiliği, son günlerde sosyal medyada tartışma çıkaran "İstanbul'da kuduz vakalarında patlama" haberlerini kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, kentte 19 yıldır hiçbir canlıya kuduz teşhisi konulmadığı, aşılamaların tamamen "tedbir" amaçlı olduğu vurgulandı.

İstanbul Valiliği'nden
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
00:39
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
00:39

Sosyal medyada yayılan "'da salgını" iddiaları üzerine İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Çeşitli mecralarda sayıları üzerinden yürütülen "vakalarda patlama yaşanıyor" algısının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, resmi veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

İstanbul Valiliği'nden "kuduz patlaması" iddialarına cevap! "2007'den bu yana tek bir vaka bile görülmedi!"

0:00 66
HABERİN ÖZETİ

İstanbul Valiliği'nden "kuduz patlaması" iddialarına cevap! "2007'den bu yana tek bir vaka bile görülmedi!"

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Valiliği, sosyal medyadaki "kuduz salgını" iddialarını yalanlayarak, kentte son kuduz vakasının 2007'de görüldüğünü ve mevcut aşılamaların tamamen tedbir amaçlı olduğunu belirtti.
İstanbul Valiliği, sosyal medyadaki "kuduz salgını" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İstanbul'da son kuduz vakası 2007 yılında görüldü; bu tarihten beri herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmadı.
2023 yılında uygulanan 123.538 kuduz aşısının tamamı tedbir amaçlıdır.
Tedbir aşılamaları, sahipsiz hayvan saldırıları veya sahipli hayvanlarla tırmalama/salya teması gibi durumlarda yapılmıştır.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

"SON KUDUZ VAKASI 2007'DE GÖRÜLDÜ"

Valilikten yapılan açıklama şunlar belirtildi:

“Çeşitli medya ve sosyal medya mecralarında “İstanbul’da kuduz vakalarında patlama” şeklinde haber, yayın ve paylaşımlar yapılmaktadır. İstanbul’da yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.
İstanbul’da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır.

2025 yılında İstanbul genelinde toplam 123.538 kuduz aşısı uygulanmış olup, bu uygulamaların tamamı, tedbir amacıyla yapılan aşılarıdır.

Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması vb. Sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır."

https://x.com/TC_istanbul/status/2025676199649779935

