İstanbul Valiliği'nden "kuduz patlaması" iddialarına cevap! "2007'den bu yana tek bir vaka bile görülmedi!"

Sosyal medyada yayılan "İstanbul'da kuduz salgını" iddiaları üzerine İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Çeşitli mecralarda aşı sayıları üzerinden yürütülen "vakalarda patlama yaşanıyor" algısının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, resmi veriler kamuoyuyla paylaşıldı.
Valilikten yapılan açıklama şunlar belirtildi:
“Çeşitli medya ve sosyal medya mecralarında “İstanbul’da kuduz vakalarında patlama” şeklinde haber, yayın ve paylaşımlar yapılmaktadır. İstanbul’da yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.
İstanbul’da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır.
2025 yılında İstanbul genelinde toplam 123.538 kuduz aşısı uygulanmış olup, bu uygulamaların tamamı, tedbir amacıyla yapılan aşılarıdır.
Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması vb. Sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır."