İstanbul Valiliğinden yasak kararı! Bazı metro durakları kapatıldı

İstanbul'da valilik kararıyla bazı metro durakları geçici olarak kapatıldı. Metro İstanbul, kapatılan metro duraklarına ilişkin açıklama yaptı.
Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü dolayısıyla saat 19.00'da Taksim'de toplanma çağrısı yapılmasının ardından İstanbul Valiliği harekete geçti. Megakentte bazı metro duraklarının kapatılmasına karar verildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."