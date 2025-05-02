İstanbullular dikkat! Yenikapı-Hacıosman metrosu cumartesi gecesi kapatılacak

Yenikapı-Hacıosman metrosu bakım çalışmaları sebebiyle cumartesiyi pazara bağlayan gece kapalı olacak. Hat boyunca bazı duraklar haricinde İETT otobüsleri hizmet verecek.
İstanbulluların yoğun kullandığı toplu taşıma araçlarından Yenikapı-Hacıosman metrosu için önemli bir uyarı geldi. Metre İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metrosunun 3 Mayıs Cumartesi gününü 4 Mayıs Pazar gününe bağlayan gece kapatılacağını açıkladı.
Konuya ilişkin Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hat üzerine gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece metrosu hizmeti verilemeyecektir."
Açıklamada ayrıca Haliç ve Vezneciler istasyonları haricinde, hat boyunca İETT otobüsleriyle hizmet sağlanacağı duyuruldu.