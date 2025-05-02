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 | Onur Kaya

İstanbullular dikkat! Yenikapı-Hacıosman metrosu cumartesi gecesi kapatılacak

Yenikapı-Hacıosman metrosu bakım çalışmaları sebebiyle cumartesiyi pazara bağlayan gece kapalı olacak. Hat boyunca bazı duraklar haricinde İETT otobüsleri hizmet verecek.

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İstanbullular dikkat! Yenikapı-Hacıosman metrosu cumartesi gecesi kapatılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 23:25

İstanbulluların yoğun kullandığı toplu taşıma araçlarından Yenikapı-Hacıosman metrosu için önemli bir uyarı geldi. Metre İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metrosunun 3 Mayıs Cumartesi gününü 4 Mayıs Pazar gününe bağlayan gece kapatılacağını açıkladı.

Konuya ilişkin Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbullular dikkat! Yenikapı-Hacıosman metrosu cumartesi gecesi kapatılacak

GECE METROSU KAPALI

"Hat üzerine gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece metrosu hizmeti verilemeyecektir."

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METRO YERİNE İETT OTOBÜSLERİ HİZMET VERECEK

Açıklamada ayrıca Haliç ve Vezneciler istasyonları haricinde, hat boyunca İETT otobüsleriyle hizmet sağlanacağı duyuruldu.

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