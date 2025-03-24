İstanbul Valisi Davut Gül Şehzadebaşı Camii'nde incelemelerde bulunuyor!

Vali Gül, polisin Saraçhane'de günlerdir büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, taş ve havai fişeklerle saldıran kişilerin tespit edilip haklarında işlem başlatıldığını söyledi.

Cami ve mezarlıklara zarar vermeyi “alçakça bir provokasyon” olarak nitelendiren Gül, bu eylemleri yapanların gereken cezayı alacaklarını ifade etti. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Vali Gül, izinsiz eylemlerden ve şüpheli gruplardan uzak durulması uyarısında bulundu.