İstanbul ve İzmir'de kargo dolandırıcılığı! 12 milyon TL'lik vurgun yapmışlar

İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda; kargo dolandırıcılığıyla yaptığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin 12 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlenirken şüphelilerin kargoları teslim aldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul ve İzmir'de ekipler, internet üzerinden cep telefonu ve bilgisayar gibi değerli elektronik eşyalarını satan vatandaşları dolandıran çetenin peşine düştü. Vatandaşların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; ilan veren satıcılara müşteri gibi yaklaşıp, ürünü İstanbul'daki bir tanıdıklarına göndermelerini ve ödemenin de bu kişi aracılığıyla yapılacağını söyledikleri ortaya çıktı.

KARGOLARI TESLİM ALIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Şüphelilerin, satıcıdan kargo takip bilgileri ile alıcının kimlik bilgilerini, teslim alacak kişiden ise teslim kodunu öğrendikten sonra paketleri kargo şubesinden alarak ortadan kayboldukları tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, çete lideri olduğu belirlenen A.G. ile birlikte toplam 12 kişi gözaltına alındı.

12 MİLYON TL'LİK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir kuru sıkı tabancayla, dolandırıcılıktan elde edilmiş yaklaşık 12 milyon lira değerinde bilgisayar, laptop, akıllı saat gibi elektronik eşya ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şebeke lideri A.G. de dahil 6 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin kargoları teslim aldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.