Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul ve İzmir'de kargo dolandırıcılığı! 12 milyon TL'lik vurgun yapmışlar

İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda; kargo dolandırıcılığıyla yaptığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin 12 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlenirken şüphelilerin kargoları teslim aldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 17:13

İstanbul ve İzmir'de ekipler, internet üzerinden cep telefonu ve bilgisayar gibi değerli elektronik eşyalarını satan vatandaşları dolandıran çetenin peşine düştü. Vatandaşların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; ilan veren satıcılara müşteri gibi yaklaşıp, ürünü İstanbul'daki bir tanıdıklarına göndermelerini ve ödemenin de bu kişi aracılığıyla yapılacağını söyledikleri ortaya çıktı.

KARGOLARI TESLİM ALIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Şüphelilerin, satıcıdan kargo takip bilgileri ile alıcının kimlik bilgilerini, teslim alacak kişiden ise teslim kodunu öğrendikten sonra paketleri kargo şubesinden alarak ortadan kayboldukları tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, çete lideri olduğu belirlenen A.G. ile birlikte toplam 12 kişi gözaltına alındı.

12 MİLYON TL'LİK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir kuru sıkı tabancayla, dolandırıcılıktan elde edilmiş yaklaşık 12 milyon lira değerinde bilgisayar, laptop, akıllı saat gibi elektronik eşya ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şebeke lideri A.G. de dahil 6 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin kargoları teslim aldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
201 liralık banknotu gören vatandaş şoke oldu! 'Dolandırıcılarımızın ufku geniş'
Yine bir MİT dolandırıcılığı! 2 milyon lira dolandırdılar
54 ilde tefeci ve dolandırıcı avı! Bakan Yerlikaya duyurdu, suç örgütleri çöktü
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.