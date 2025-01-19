Dolandırıcı kendisini yılın iş adamı seçtirmiş! İzmir'de 100 milyon liralık vurgun yapmıştı

19 Ocak 2025 11:26 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 11:40

Türkiye’nin 3 büyük ili İzmir, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, iflas oyunuyla devleti 100 milyon TL zarara uğratan dolandırıcı ile 11 iş birlikçisi gözaltına alındı. Dolandırıcının güvenilir imaj için 180 bin lira ödeyerek kendisini yılın iş insanı seçtirdi ortaya çıktı.

İzmir’de iflas etmiş bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hileli şekilde devralarak 100 milyon liralık vurgun yapan, 11 kişilik bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Çetenin elebaşı K.G.’nin güvenilir biri imajı çizmek adına kendisine “yılın iş insanı” ödülü verdirdiği ortaya çıktı.

5 AY BOYUNCA HORTUMLAMIŞLAR

İzmir Emniyeti’ne bağlı Mali Şube ekipleri, K.G. isimli şüphelinin, borçları nedeniyle batık durumda bulunan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı şekilde devraldığını belirledi. K.G.'nin ayrıca, şirketi yönettiği 5 ay boyunca şirkette gerçekleştirdiği tasarruflar ile maddi açıdan kötü durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği tespit edildi.

TATİL VE KEYİF ŞİRKETTEN!

Şebekenin, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetimine tabi olan meblağın altında çok sayıda havale yaparak mal ve hizmet alımı bahanesiyle belli başlı firmalara sigorta şirketinin sermayesi aktardığı, şirketten hortumlanan meblağın daha sonra K.G.'nin özel hesaplarına aktardığı belirlendi.

Şirket adına düzenlenen faturaları inceleyen polis, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, beach, ev tadilat bedelleri gibi şahsi harcamaların da şirket sermayesi üzerinden ödendiğini ortaya çıkardı.

TELEFON GÖRÜŞMESİNDE İTİRAF GİBİ SÖZLER

Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde söz konusu suç içeren ödemeleri yaparken "O yiyor, stresini biz çekiyoruz" şeklindeki sözleri de soruşturma dosyasına girdi.

Ayrıca K.G.'nin, güvenilir bir işveren görüntüsü çizmek adına şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin TL ödeme yapıp, kendisine “yılın iş adamı” ödülü verdirttiği de bir başka detay oldu.

15 MİLYON LİRAYI DOĞRUDAN CEBE İNDİRMİŞLER

Sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon TL'yi doğrudan zimmetlerine geçirdikleri, ayrıca çeşitli masraf kalemlerine gereğinden fazla yaptıkları ödemelerle toplamda 100 milyon TL'ye yakın kamu zararına neden oldukları saptandı.

Bu bulgularla İzmir merkezli İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.