İstanbul yönünde 4 gün boyunca kısıtlama! Yola çıkacaklar dikkat

TEM Otoyolu'nun Bolu Doğu ile Bolu Batı kavşakları arasında çalışma yapılacak. 1 kilometrelik mesafede üstyapı onarımı sebebiyle sürücülerin dikkat etmesi yönünde Bolu Valiliği uyardı.

4 GÜN BOYUNCA TEK İSTİKAMETTEN SÜRECEK

Bolu geçişinde İstanbul istikametinde 30 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında yolun trafiğe kapatılacağı bildirildi. Trafik çift yönlü ve kontrollü olarak (1 şerit Ankara, 2 şerit İstanbul yönünde) Ankara istikametinden sağlanacak. Karayolları ekiplerince yürütülecek çalışmalar kapsamında Musluklar köyü mevkiindeki 1 kilometrelik güzergah onarıma alınacak. İstanbul yönünde seyahat edecek sürücüler, bu süreçte Ankara yönüne aktarılan şeritler üzerinden ulaşım sağlayabilecek. Çalışmaların 4 Temmuz Cuma günü saat 17.00 itibarıyla tamamlanması planlanıyor.