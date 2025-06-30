İstanbullulara 5 günlük uyarı! Valilikten açıklama geldi

İstanbul
İstanbul haftaya düşen sıcaklıklarla ve rüzgarla başladı. Ancak önümüzdeki 5 gün boyunca değişmesi beklenen koşullar sebebiyle denize girme planı yapanlara karşı İstanbul Valiliği uyardı.
İstanbul, Temmuz ayına rüzgarın etkisini artırmasıyla giriyor. Bir yandan megakentte yaz mevsiminin etkisini hissettirmesiyle şehirde yaşayanlar plajlara akın ederken İstanbul Valiliği uyarı açıklaması yayımladı.
5 GÜN BOYUNCA DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 gün boyunca yaklaşık 30 ila 50 kilometreye varan rüzgarlar beklendiğini duyurdu. Bu sebeple özellikle megakentin kuzey kıyılarında ciddi rip akıntısı bekleniyor. İstanbul Valiliği Karadeniz sahillerinde denize girmek isteyenlerin can ve mal güvenliğine karşı dikkatli olmasını istedi.