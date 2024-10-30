İstanbul Zeytinburnu'nda feci kaza! İETT otobüsü karşıdan karşıya geçen kadını ezdi
İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün karıştığı feci bir kaza meydana geldi. İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan kadını ezdi. Kadın kaza yerinde hayatını kaybetti.
İstanbul Zeytinburnu'nda Murat Şahin kontrolündeki İETT Özel Halk Otobüsü, kırmızı ışıkta beklerken yolcularını indirdi. Işığın yeşile dönmesiyle hareket eden Şahin, yayalar için kırmızı ışık yanarken karşıya geçmeye çalışan 80 yaşındaki Sevinç Tuna’yı ezdi.
Çevredeki vatandaşların uyarısıyla durumu fark eden otobüs şoförü, hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
İETT ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şoför gözaltına alınırken, Tuna'nın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.