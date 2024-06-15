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İstanbul'a Haziran ayında dolu yağdı! Sokaklar beyaza büründü 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
15 Haziran 2024 00:21 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 00:24

İstanbul Başakşehir'de akşam saatlerinde doğru etkili olan sağanak yağış daha sonrasında doluya döndü. Hızlıca bastıran dolu sebebiyle yerler beyaza büründü. 

İstanbul'da akşam saatlerinde bazı bölgelerde şiddetli yağmur etkisini gösterdi.

Başakşehir ilçesinde ise sağanak yağmur kısa süreli dolu yağışına dönüştü. Güvercintepe ve Şahintepe mahallelerinde görülen dolu yağışı sonrası çevre beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'a Haziran ayında dolu yağdı! Sokaklar beyaza büründü  - 1. Resim

Vatandaşlar, dolu yağışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

Kaynak: TGRT Haber
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