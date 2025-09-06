Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Gündem
Avatar
Editor
 Banu İriç

İstanbul'a kapalı yol uyarısı! Pazar günü için Emniyet açıkladı

İstanbul 7 Eylül Pazar günü sabah saatlerinden itibaren pek çok noktada trafik engeliyle karşılaşacak. Tour of İstanbul heyecanı sebebiyle şehrin ana arterlerinde kapalı yollar olacak. Emniyet Müdürlüğü kapalı yolları ve alternatifleri açıkladı.

İstanbul'a kapalı yol uyarısı! Pazar günü için Emniyet açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 22:05
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 22:20

İstanbul pazar günü büyük bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak. Bir yandan sağanak yağış sebebiyle trafiğe teslim olan İstanbul'da pazar sabahı kapalı yollar için İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

İstanbul'a kapalı yol uyarısı! Pazar günü için Emniyet açıkladı

PAZAR GÜNÜ YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan "Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı" kapsamında bazı yolların saat 07.00'den itibaren trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergâhların belirlendiği belirtildi.

7 Eylül Pazar günü saat 07.00 itibarıyla kapalı yollar:

Fatih ilçesi Avrasya Tüneli (Avrupa Yakasından Asya Yakası İstikameti)
Fatih ilçesi İle Zeytinburnu İlçesi Sahil Kennedy Caddesi Güney Transit Yol Ve Güney Yan
Yol (Taşhanlar Köprüsü İle Sirkeci Arası Sirkeci İstikameti)
Fatih ilçesi Reşadiye Caddesi Unkapanı İstikameti
Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Unkapanı İstikameti
Fatih ilçesi Abdülezelpaşa Caddesi Eyüp İstikameti
Fatih ilçesi Mürselpaşa Caddesi Eyüp İstikameti
Fatih ilçesi Ayvansaray Caddesi Eyüp İstikameti
Fatih ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti
Fatih İiçesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Hal Yolu İstikameti
Eyüpsultan ilçesi Savaklar Caddesi (İki Yönlü)
Eyüpsultan ilçesi Beylerbeyi Caddesi Sahil İstikameti
Zeytinburnu ilçesi 10. Yıl Caddesi Sahil İstikameti
Zeytinburnu ilçesi Topkapı Tünel Sahil İstikameti
Zeytinburnu ilçesi Yedikule Varyant

Yukarıda belirtilen istikamete çıkan bütün yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak, 6 Eylül Cumartesi saat 21.00’den itibaren kapanacak yollar üzerinde bulunan park halindeki araçlar kaldırılacak.

İstanbul'a kapalı yol uyarısı! Pazar günü için Emniyet açıkladı

Alternatif güzergahlar şu şekilde açıklandı:

Fatih ilçesi Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi)
Fatih ilçesi Fevzipaşa Caddesi
Fatih ilçesi Macarkardeşler Caddesi
Fatih ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi
Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Aksaray İstikameti
Fatih ilçesi Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü)
Fatih ilçesi İle Zeytinburnu İlçesi Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti
Fatih ilçesi Ankara Caddesi
Fatih ilçesi Abdülezelpaşa Caddesi Sirkeci İstikameti
Fatih ilçesi Mürselpaşa Caddesi Sirkeci İstikameti
Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Sirkeci İstikameti
Fatih ilçesi Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti
Fatih ilçesi Atatürk Bulvarı Sahil İstikameti
Zeytinburnu ilçesi 10. Yıl Caddesi Edirnekapı İstikameti
Zeytinburnu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi
Bakırköy ilçesi Ekrem Kurt Bulvarı

İstanbul'a kapalı yol uyarısı! Pazar günü için Emniyet açıkladı

