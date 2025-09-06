Menü Kapat
TGRT Haber
Banu İriç
Editor
 | Banu İriç

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı, bakanlık uyardı! Bu akşamdan itibaren dikkat!

Sağanak yağış yurdun geniş bir kesimini etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahmin raporu sonrası İçişleri Bakanlığı uyarı yayınladı. Yağışların bu akşam itibarıyla etkisini artırması bekleniyor. 7 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? İşte tahminler...

Türkiye'nin büyük bir bölümü eylül ayının ilk hafta sonu yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yurdun kuzey kesimleri aniden bastıran sağanak sebebiyle olumsuz durumlar yaşadı bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı, bakanlık uyardı! Bu akşamdan itibaren dikkat!

CUMARTESİ AKŞAMI YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK


tarafından akşam saatlerinde güncellenen hava tahmin raporu sonrası illere göre uyarı yayınladı. Yağışların bu akşam (6 Eylül Cumartesi) etkinliğini artırması bekleniyor. Pazar günü itibarıyla Ankara'nın kuzeyi, Rize ve Artvin'de şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı, bakanlık uyardı! Bu akşamdan itibaren dikkat!


Tahminlere göre Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Hatay Kıyıları, Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültüsü etkisi altında kalacak.

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı, bakanlık uyardı! Bu akşamdan itibaren dikkat!


SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

İç Anadolu bölgesinde hava sıcaklığının 5 derece kadar düşmesi bekleniyor. Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi beklenen rüzgarın sıcaklığı mevsim normalleri altında hissettireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı, bakanlık uyardı! Bu akşamdan itibaren dikkat!


İçişleri Bakanlığı açıklaması şu şekilde:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;
Bugün (6 Eylül Cumartesi) akşam saatlerine kadar kuzey ve batı çevreleri başta olmak üzere Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.
Bugün (6 Eylül Cumartesi) akşam saatlerine kadar Zonguldak'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.
Bu gece saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.
Vatandaşlarımızın , , yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı, bakanlık uyardı! Bu akşamdan itibaren dikkat!
