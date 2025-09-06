Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı, bakanlık uyardı! Bu akşamdan itibaren dikkat!

Türkiye'nin büyük bir bölümü eylül ayının ilk hafta sonu yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yurdun kuzey kesimleri aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle olumsuz durumlar yaşadı bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.

CUMARTESİ AKŞAMI YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinde güncellenen hava tahmin raporu sonrası İçişleri Bakanlığı illere göre uyarı yayınladı. Yağışların bu akşam (6 Eylül Cumartesi) etkinliğini artırması bekleniyor. Pazar günü itibarıyla Ankara'nın kuzeyi, Rize ve Artvin'de şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.



Tahminlere göre Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Hatay Kıyıları, Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültüsü etkisi altında kalacak.



SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR



İç Anadolu bölgesinde hava sıcaklığının 5 derece kadar düşmesi bekleniyor. Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi beklenen rüzgarın sıcaklığı mevsim normalleri altında hissettireceği tahmin ediliyor.



İçişleri Bakanlığı açıklaması şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;

Bugün (6 Eylül Cumartesi) akşam saatlerine kadar kuzey ve batı çevreleri başta olmak üzere Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Bugün (6 Eylül Cumartesi) akşam saatlerine kadar Zonguldak'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Bu gece saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."