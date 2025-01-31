İstanbul'a kar erken geliyor! Meteoroloji hava durumunu güncelledi, tarih belli oldu

31 Ocak 2025 18:51 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 19:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da beklenen kar yağışı tahminlerini öne çekti ve şehir için kar beklentisinin arttığını duyurdu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden Ocak ayının ardından, Şubat ayıyla birlikte Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alacak. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte, İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı tarih netleşti. İşte Şubat ayının ilk günleri hava durumu tahminleri...

İstanbul için kritik uyarı! Hava kirliliği pik yaptı: 'Camları bile açmayın'

İstanbul için kritik uyarı! Hava kirliliği pik yaptı: 'Camları bile açmayın'

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları sert düşüşe geçiyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan gelen son dakika açıklamalarına göre, Şubat ayıyla birlikte Sibirya soğukları etkisini göstermeye başlayacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesiyle birlikte ülke genelinde buzlanma, don ve kar yağışları bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımladığı MGM verilerine göre 5-6 Şubat gibi beklenen kar yağışı tahmini daha öne alındı. İstanbul için de AKOM uyarı yaptı.

KAR YAĞIŞI BEKLENTİSİ ÖNE ÇEKİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından daha önce yapılan tahminlerde, kar yağışının 5-6 Şubat'tan sonra beklenildiği açıklanmıştı. Ancak son değerlendirmeler, kar yağışının daha erken başlayacağını gösterdi. Buna göre, kar yağışı 4 Şubat Salı günü itibarıyla etkisini gösterecek.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı bölgelerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren ise iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 6 ila 12 derece arasında azalması bekleniyor.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN KAR ALARMI!

Özellikle İstanbul ve Ankara’da kar yağışının net tarihi belli oldu. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, 5-6 Şubat itibarıyla İstanbul’da kar yağışı bekleniyor. Trakya'da Pazartesi günü başlayacak olan kar yağışı, Salı günü itibarıyla İstanbul’u etkisi altına alacak.

Pazartesi günü Trakya'da başlayan kar yağışının Salı gününden itibaren İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

AKOM’un yaptığı açıklamaya göre, Çarşamba günü Sibirya soğuklarının İstanbul’da etkisini artıracağı ve il genelinde yoğun kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre:

4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde,

5 Şubat Çarşamba gününden itibaren iç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar 6 ila 12 derece birden düşecek.

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesiyle birlikte soğuk hava dalgasının ülke genelinde bir hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.