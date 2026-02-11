Menü Kapat
 | Özge Sönmez

İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen tarih verdi: Soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, kar bekleyen İstanbullular için üzen haberi duyurdu. Şen, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna cevap verdi. 16-18 Şubat tarihleri arasında batı bölgelerine yeni bir soğuk hava dalgasının yaşanacağını belirten uzaman isim megakent için kar ihtimalinin zayıf olduğunu söyledi.

Özge Sönmez
11.02.2026
11.02.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı yeni hafta hava tahmin raporu ile yurdun neredeyse tamamında kar ve sağanak yağışın görüleceğini bildirdi. Doğu illerinde kar yağışı görülürken, diğer bölgelerde de sağanak etkisini arttırdı. Geçtiğimiz ay kuvvetli kar yağışı görülen İstanbul'da yeniden bir yağış olup olmadığı ise merak konusuydu. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen bu soruya son noktayı koydu. Şen sosyal medyada yaptığı açıklama ile üzen haberi duyurdu.

İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen tarih verdi: Soğuk hava dalgası geliyor

"5 DERECENİN ALTINA DÜŞERSE KAR YAĞIŞI MÜMKÜN"

16-18 Şubat tarihleri arasında batı bölgelerine yeni bir soğuk hava dalgasının gireceğini söyleyen Şen, İstanbul’daki kar ihtimalinin şu an için zayıf göründüğünü açıkladı.

Şen, İstanbul için şu ifadeleri kullandı:

"Sıcaklıklar 5 derecenin altına düşerse kar yağışı mümkün olabilir; aksi takdirde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Önümüzdeki hafta gelecek olan sistemi yakından takip edeceğiz."

İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen tarih verdi: Soğuk hava dalgası geliyor
#Gündem
