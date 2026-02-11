İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen tarih verdi: Soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı yeni hafta hava tahmin raporu ile yurdun neredeyse tamamında kar ve sağanak yağışın görüleceğini bildirdi. Doğu illerinde kar yağışı görülürken, diğer bölgelerde de sağanak etkisini arttırdı. Geçtiğimiz ay kuvvetli kar yağışı görülen İstanbul'da yeniden bir yağış olup olmadığı ise merak konusuydu. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen bu soruya son noktayı koydu. Şen sosyal medyada yaptığı açıklama ile üzen haberi duyurdu.

"5 DERECENİN ALTINA DÜŞERSE KAR YAĞIŞI MÜMKÜN"

16-18 Şubat tarihleri arasında batı bölgelerine yeni bir soğuk hava dalgasının gireceğini söyleyen Şen, İstanbul’daki kar ihtimalinin şu an için zayıf göründüğünü açıkladı.

Şen, İstanbul için şu ifadeleri kullandı:

"Sıcaklıklar 5 derecenin altına düşerse kar yağışı mümkün olabilir; aksi takdirde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Önümüzdeki hafta gelecek olan sistemi yakından takip edeceğiz."