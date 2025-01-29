İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi: Her yer buz tutacak

29 Ocak 2025 08:19 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 08:34

İstanbul'da kar yağışı bekleyen vatandaşları sevindiren haber geldi. Megakente uzun süredir yağmayan kar, şubat ayının gelmesiyle etkisini gösterecek. Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar düşecek, yeni haftada İstanbul'a lapa lapa kar yağacak. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Peki İstanbullunun yollarını gözlediği kar yağışı ne zaman geliyor? İşte İstanbul'un beyaza bürüneceği o tarih...

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı: "İnsan sağlığını da bozuyor"

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı: "İnsan sağlığını da bozuyor"

Kış ayının oldukça soğuk geçmesine rağmen kar yağışı çoğunlukla doğu illerinde kendini gösterdi. Hava sıcaklıkları düştükçe düştü fakat İstanbul'a bir türlü kar yağmadı. Kar yağışını büyük bir hasretle bekleyen İstanbullular için sevindiren haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Yayımlanan hava tahmin raporuna göre, megakente lapa lapa kar geliyor. Yeni bir soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları düşecek, 3-4 Şubat'ta İstanbul kar yağışının etkisine girecek.

SİS, DON VE ÇIĞ TEKHLİKESİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli.

ANKARA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli.

İZMİR 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı.