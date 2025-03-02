İstanbul'a sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul ve çevresindeki şehirler için uyarısı yapılan yağmurun etkili olacağı saat de belli oldu. Akşam saatleri için plan yapan İstanbullulara uyarı geldi. İşte İstanbul'da hava durumu...

Baharın başlayacağı mart ayı ile birlikte Türkiye'nin birçok bölgesinde karlı hava yerini güneşe bıraktı. Karın etkisini yitirdiği İstanbul'da da güneşli hava etkisini gösterdi. Ancak haftanın son gününde yağış geri dönüyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

2 Mart Pazar günü yeni bir rapor paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve çevre şehirler için sağanak yağış uyarısında bulunarak, tarih ve saat verdi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK İÇİN SAAT VERDİ

MGM'nin internet sitesinde yayınladığı rapora göre, İstanbul'da saat 18.00 ile 21.00 arası başlaması beklenen yağmurun gece ve yarın gün boyunca etkisini devam ettireceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

MGM'nin verilerine göre İstanbul'da bugün ve yarın etkili olacak yağışın ardından hava açıyor. Salı gününden itibaren hava güneşli ve parçalı bulutlu seyredecek. Sıcaklıkların 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. İşte İstanbul'da 5 günlük hava durumu...

MARMARA'DA HAVA NASIL?

Marmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.