İstanbul'da 29 Ekim bayramı öncesi trafik yoğunluğu: Yüzde 74 oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi, öğleden sonra başlayan resmi tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı. Yoğunluk Mecidiyeköy E-5 Ankara ve Edirnekapı istikametinde görüntülendi.
Resmi tatilin öğleden sonra başlamasıyla trafik yoğunluğu arttı. İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 15.00 itibarıyla yüzde 74’e ulaştı.
Mecidiyeköy E-5 Ankara ve E-5 Edirnekapı istikametlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.