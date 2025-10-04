İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti! HSK'dan flaş atama kararları

Kategoriler
HSK Kararnamesiyle, bazı değişimler yaşandı. Yayınlanan kararnameye göre İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti.
HSK Birinci Dairesince; İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz cumhuriyet başsavcılıklarında değişikliğe gidildi.
HSK kararnamesine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Harun Bulut getirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.