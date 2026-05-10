İstanbul'da 3 ilçeye dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 10 Mayıs Pazar günü düzenlenecek iki farklı etkinlik sebebiyle 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar için açıklama yaptı.

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 04:49
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 04:53

İstanbul’da 10 Mayıs Pazar sabahı düzenlenecek 2 farklı etkinlik nedeniyle trafikte düzenlemeye gidildi. 3 ilçede bazı yolların trafiğe kapatılacağı uyarısı yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da 3 ilçeye dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 10 Mayıs Pazar günü iki farklı etkinlik nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak ve alternatif güzergahlar belirlendi.
10 Mayıs Pazar sabahı düzenlenecek ilk etkinlik nedeniyle Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde belirli yollar trafiğe kapatılacak.
Etkinlik saat 09.00'da başlayacak.
Kapatılacak yollar arasında Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti, Atatürk Köprüsü Fatih istikameti, Sahil Kennedy Caddesi (Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası) gibi birçok cadde ve bulvar bulunuyor.
Alternatif yollar olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı gibi güzergahlar açıklandı.
Saat 12.00'de başlayacak ikinci etkinlik için Beşiktaş ilçesinde de bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Beşiktaş'ta Muallim Naci Caddesi, Kuruçeşme Caddesi, Bebek Arnavutköy Caddesi ve Cevdetpaşa Caddesi'nin belirli bölümleri trafiğe kapalı olacak.
Beşiktaş için Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu gibi alternatif yollar belirlendi.
FATİH VE BEYOĞLU'NDA BAZI YOLLAR KAPALI

Saat 09.00’da başlayacak etkinlik için kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. Kapatılacak yollar şöyle:

Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti, Atatürk Köprüsü Fatih istikameti, Sahil Kenndey Caddesi (Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası),Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Abdülezel Paşa Caddesi, Ayvansaray Caddesi, Kadir Has Caddesi, Meclisi Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklar arası, Çırağan Caddesi, Tershane Caddesi, Refik Saydam Caddesinden Unkapanı istikameti, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası.

ALTERNATİF YOLLAR BELİRLENDİ

Alternatif yollar; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Palanga Caddesi, Asariye Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Portokal Yokuşu Caddesi, Dereboyu Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi.

BEŞİKTAŞ'TA DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Saat 12.00’de başlayacak ikinci etkinlik için ise sadece Beşiktaş ilçesinde kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar da açıklandı.

Kapanacak Yollar: Muallim Naci Caddesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişiminden itibaren Bebek istikametine çift yönlü, Kuruçeşme Caddesi çift yönlü, Bebek Arnavutköy Caddesi Arnavutköy ışıklara kadar, Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişiminden Arnavutköy istikameti.

Alternatif Yollar: Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Kuruçeşme Çağrı Sokak, Yeşilpınar Sokak, Arnavutköy Dere Sokak ,Bebek Hamam Sokak.

