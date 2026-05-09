İstanbul'da 3 ilçede trafik alarmı: Cumartesi günü bu yollar kapalı

İstanbul'un Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar sabah 10.00'dan sonra ulaşıma kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü alternatif yollara dair bilgilendirmeler yaptı.

Özetle

ALTERNATİF YOLLAR BELİRLENDİ

Emniyet tarafından yapılan bildirime göre etkinlikler dolayısıyla saat 10.00'dan itibaren program bitene kadar Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti, Atatürk Köprüsü Fatih istikameti, Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası ile Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Ayvansaray, Kadir Has, Meclisi Mebusan, Kemeraltı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Eski Yıldız, Çırağan ve Tersane caddeleri ile Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklar arası, Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikameti, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası trafiğe kapatılacak.

Vatan, Millet, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Palanga, Asariye, Portokal Yokuşu, Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.