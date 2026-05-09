Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İstanbul'da 3 ilçede trafik alarmı: Cumartesi günü bu yollar kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 9 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek etkinlikler sebebiyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu. Sabah saat 10.00 itibarıyla yollar kapanacak.

GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 00:40
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 00:40

İstanbul'un , ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar sabah 10.00'dan sonra ulaşıma kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü alternatif yollara dair bilgilendirmeler yaptı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'un Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar, etkinlikler dolayısıyla sabah 10.00'dan sonra ulaşıma kapatılacak.
Etkinlikler nedeniyle Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti, Atatürk Köprüsü Fatih istikameti ve Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası trafiğe kapatılacak.
Ayrıca Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Ayvansaray, Kadir Has, Meclisi Mebusan, Kemeraltı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Eski Yıldız, Çırağan ve Tersane caddeleri ile Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklar arası da trafiğe kapatılacak.
Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikameti, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası da programa dahil.
Vatan, Millet, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Palanga, Asariye, Portokal Yokuşu, Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı alternatif güzergah olarak belirlendi.
ALTERNATİF YOLLAR BELİRLENDİ

