Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarda açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, “Türkiye, özellikle savunma sanayinde ve enerji sektöründe dışa bağımlılığını bitirdiği anda çok daha büyük ve güçlü bir ülke haline gelecek. Burada her geçen gün teknolojinin geliştiğini, ürünlerin farklılaştığını ve bunların milli imkanlarla yapıldığını görmek hepimiz için bir iftihar vesilesi.” dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Savunma ve enerjide iş birliği: Bakan Bayraktar SAHA İstanbul'da devleri ziyaret etti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret ederek Türkiye'nin savunma sanayisi ve enerji sektöründe dışa bağımlılığını bitirmesiyle daha büyük ve güçlü bir ülke olacağını belirtti. Bakan Bayraktar, fuarda yaptığı açıklamalarda savunma sanayisinin büyük oranda dışa bağımlılığı başardığını görmenin iftihar vesilesi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin savunma sanayisinde ve enerji sektöründe dışa bağımlılığını bitirdiği anda çok daha büyük ve güçlü bir ülke haline geleceği ifade edildi. Fuar ziyaretinde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ile bir araya gelindi. Bakan Bayraktar, fuardaki stantları gezerek son teknoloji ürünlerini yerinde inceledi.

Bakan Bayraktar, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti.

İFTİHAR VESİLESİ

Fuarda gazetecilere açıklamalarda da bulunan Bakan Bayraktar, “Ülkemizin nasıl enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme hedefi varsa, savunma sanayimiz hakikaten çok büyük oranda bunu başarmış. Bunu görmek bizim için bir iftihar vesilesi. Bu, ülkemizin geldiği nokta açısından fevkalade önemli. Bugün de buradaki çalışmaları yerinde görelim istedik. Çünkü aynı hedef için çalışıyoruz. Türkiye, özellikle savunma sanayinde ve enerji sektöründe dışa bağımlılığını bitirdiği anda çok daha büyük ve güçlü bir ülke haline gelecek. Burada her geçen gün teknolojinin geliştiğini, ürünlerin farklılaştığını ve bunların milli imkanlarla yapıldığını görmek hepimiz için bir iftihar vesilesi.” dedi.

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ YERİNDE İNCELEDİ

Bakan Bayraktar, fuarda Baykar Genel Müdürü ve Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, ASELSAN Genel Müdürü ve Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Akyol ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ile bir araya geldi. Fuarda kurulan stantları gezen Bakan Bayraktar, son teknoloji ürünleri yerinde inceledi.

