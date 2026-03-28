İstanbul Sancaktepe’de, yol kenarında bulunan yeşil alanda beze sarılı halde bulunan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da acı olay! Yol kenarında beze sarılı hayatını kaybetmiş bebek bulundu İstanbul Sancaktepe'de yol kenarındaki yeşil alanda beyaz beze sarılı halde bulunan bir bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, saat 09.30 sıralarında bir belediye temizlik görevlisi tarafından fark edildi. Bebek, Fatih Mahallesi Levent Sokak'ta yol kenarında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak. Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, saat 09.30 sıralarında belediye temizlik görevlisi, Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesi Levent Sokak’ta, yol kenarında bulunan yeşil alanda beyaz beze sarılı şekilde hareketsiz bir bebek olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Samandıra-Kartal bağlantı yolu Kartal istikametinde yol kenarında bulunan bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirirken, bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin kimliğinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.