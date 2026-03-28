 Murat Makas

İstanbul'da acı olay! Yol kenarında beze sarılı hayatını kaybetmiş bebek bulundu

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yol kenarında beze sarılı halde hayatını kaybetmiş bir bebek bulundu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 15:05

’de, yol kenarında bulunan yeşil alanda beze sarılı halde bulunan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, saat 09.30 sıralarında belediye temizlik görevlisi, Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesi Levent Sokak’ta, yol kenarında bulunan yeşil alanda beyaz beze sarılı şekilde hareketsiz bir olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Samandıra-Kartal bağlantı yolu Kartal istikametinde yol kenarında bulunan bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirirken, bebeğin kesin nedeninin belirlenmesi için cenazenin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin kimliğinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

