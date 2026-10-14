İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış ve fırtına alarmı verildi. Karadeniz üzerinden gelen siklonun yağışları artıracağı, kuvvetli poyrazın da etkisini hissettireceği tahmin ediliyor. Özellikle iş çıkış saatlerinde etkisini artırması beklenen sağanak yağış, İstanbul’da günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul’da akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji uzmanı saat verdi: Sağanak, sel ve su baskını riski İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış ve fırtına alarmı verilirken, meteoroloji uzmanı saat ve bölge bazında uyarıda bulundu. Avrupa Yakası'nda 17.00-23.00 saatleri arasında kuvvetli yağış bekleniyor. Anadolu Yakası'nda ise kuvvetli yağışın 23.00 civarında başlaması öngörülüyor. Rüzgarın saatte 75 km hıza ulaşabileceği belirtildi. Yağışın sadece Çarşamba akşamıyla sınırlı kalmayıp Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri de devam etmesi bekleniyor. Bursa, Bilecik, Bandırma, Sakarya ve Kocaeli illeri için de çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul’da yağmur saat kaçta yoğun şekilde etkisini gösterecek? Sağanak hangi yakada daha etkili olacak? Kuvvetli poyraz deniz ulaşımını etkileyecek mi? Meteoroloji Uzmanı Deniz Demirhan, İstanbul’da beklenen sağanağın saat aralığını, riskli bölgeleri ve önümüzdeki günler için hava tahminini Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e değerlendirdi.

''İSTANBUL'DA SAAT 17.00-23.00 ARALIĞINA DİKKAT''

İstanbul’da özellikle 14 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışa dikkat çeken Demirhan, Avrupa Yakası’nda saat 17.00 ile 23.00 arasının riskli olduğunu belirtti.

Deniz Demirhan, Anadolu Yakası’nda ise kuvvetli yağışın saat 23.00 civarında etkisini göstermesinin beklendiğini ifade ederek şu uyarıda bulundu:

''Bugün yaklaşık 17-23 saatleri arasında İstanbul'un Avrupa yakasında okul ve iş çıkışında kuvvetli yağış sel ve su baskınlarına neden olabilir. Anadolu yakasında ise saat 23.00 civarında başlama ihtimali olan kuvvetli yağış sel ve su baskınına neden olabilir. Rüzgar saatte 75 km hıza ulaşabileceği için deniz ulaşımını kullanacakların özellikle dikkat edilmesi gerekir.''

İSTANBUL’DA SAĞANAK GÜNLERCE SÜRECEK

İstanbul’da yağışın yalnızca çarşamba akşamıyla sınırlı kalmayacağına dikkat çeken Demirhan, perşembe günü bazı saatlerde yağışın hafifleyebileceğini ancak gece yeniden kuvvetlenebileceğini belirtti.

Deniz Demirhan'ın değerlendirmesine göre; 15 Ekim Perşembe günü Avrupa Yakası’nda saat 18.00-19.00, Anadolu Yakası’nda ise 21.00-22.00 civarında yağışın hafiflemesi bekleniyor. Ancak gece saat 02.00 civarında sağanağın yeniden başlaması tahmin ediliyor.

16 Ekim Cuma günü boyunca İstanbul genelinde yağışın devam etmesi, 17 Ekim Cumartesi ve 18 Ekim Pazar günlerinde de sağanağın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Önümüzdeki günler için hava tahmini açıklayan Demirhan şu ifadeleri kullandı:

''Avrupa yakasında 15 Ekim Perşembe günü saat 18.00-19.00 aralığında ve Anadolu yakasında saat 21.00-22.00 civarında yağmur çok hafifleyebilir. Ancak gece saat 02.00 gibi sağanak yeniden başlayabilir. 16 Ekim Cuma günü tüm gün ve 17 Ekim Cumartesi ile 18 Ekim Pazar günü sağanak yağış devam eder. 18 Ekim Pazar günü gece saat 02.00-07.00 aralığında İstanbul Anadolu yakasında Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bandırma’da su baskını ve sel ihtimali olabilir.''

BU İLLER DE RİSK ALTINDA

Kuvvetli yağışın İstanbul’la sınırlı kalmayacağını belirten Deniz Demirhan; Bursa, Bilecik, Bandırma, Sakarya ve Kocaeli için de uyarıda bulundu.

Uzman isim, 14 Ekim Çarşamba günü saat 23.00 ve sonrasında Bursa, Bilecik, Bandırma, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli sağanak görülebileceğini belirterek vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi:

''Saat 23.00 ve sonrası için Bursa, Bilecik, Bandırma, Sakarya, Kocaeli çok kuvvetli sağanak yağışa maruz kalabilir. Dışarıda bulunmamakta fayda var.''