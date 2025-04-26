İstanbul'da deprem! Artçılar sürüyor! Kandilli ve AFAD ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Gürpınar açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Gürpınar açıklarında saat 12.32 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 6.6 km olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/1916065723463483677

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından paylaşılan verilerde ise depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Marmara Denizi'nde 13.05 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

https://x.com/Kandilli_info/status/1916073741060100216

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...