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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 23:05

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Vahap Seçer dahil 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 3 belediye başkanının Anayasa ve Belediye Kanunu uyarınca görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Vahap Seçer dahil 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 23:05

İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen adli soruşturmalar kapsamında sulh ceza hakimliklerince tutuklanan 5 belediye başkanının geçici tedbir kararıyla görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Vahap Seçer dahil 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş görevden uzaklaştırıldı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen tutuklandı.
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş tutuklandı.
Her iki isim de görevden uzaklaştırıldı.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.

Bakanlık tarafından yayımlanan resmi basın açıklamasında, kararın Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca alındığı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Vahap Seçer dahil 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

5 BELEDİYE BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİNİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Resmi açıklamada tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan isimler ile hakkındaki suçlamalar şu şekilde sıralandı:

"Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet Alma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma” suçları nedeniyle Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 05.10.2026 tarih ve 2026/930 Sorgu numaralı kararıyla,

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 05.10.2026 tarih ve 2026/966 Sorgu numaralı kararıyla,

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Rüşvet Almak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, İcbar Suretiyle İrtikap ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçları nedeniyle Mersin 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 05.10.2026 tarih ve 2026/1145 Sorgu numaralı kararıyla,

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer, “Resmî Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçları nedeniyle Mersin 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.10.2026 tarih ve 2026/1150 Sorgu numaralı kararıyla,

Mezitli Belediye Başkanı ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ise “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Rüşvet Vermek, İcbar Suretiyle İrtikap, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçları nedeniyle Mersin 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06.10.2026 tarih ve 2026/1148 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanmıştır.

Adı geçen belediye başkanları ve belediye başkan vekili, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

Ayrıca; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ise Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır."

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