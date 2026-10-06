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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 22:21

Ataşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekili seçim tarihi belli oldu

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında incelemeye alınan Ataşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi için Başkan Vekili seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Ataşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekili seçim tarihi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 22:21

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başlatılan ve bu kapsamda operasyon düzenlenen 'li ve Eyüpsultan Belediyesine yönelik önemli bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Ataşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi Başkan Vekili seçim tarihi belli oldu

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan CHP'li Ataşehir ve Eyüpsultan belediye yöneticilerinin yerine yapılacak Başkan Vekili seçiminin tarihi 10 Ekim Cumartesi olarak belirlendi.
Tutuklanan Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen görevden uzaklaştırıldı.
Her iki belediyede belediye meclis üyelerinin Başkan Vekili seçimi için 10 Ekim Cumartesi günü oy kullanacağı İstanbul Valiliği tarafından duyuruldu.
Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 5 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
Ataşehir'deki incelemelerde bazı çalışanların rüşvet olarak hediye kartı ve döviz aldıkları, ayrıca firma sahiplerine çöp konteyneri aldırarak menfaat sağladıkları tespit edildi.
Eyüpsultan Belediyesine yönelik Ankara merkezli operasyonda ise Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

2 belediyede Başkan Vekili seçimi için tarih belli oldu. Buna göre belediye meclis üyeleri Başkan Vekili seçiminde 10 Ekim Cumartesi günü oy kullanacak.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Gelişme İstanbul Valiliği tarafından duyurulurken tutuklanan Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in görevden uzaklaştırıldığı da belirtildi.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ OPERASYONU

Ataşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 5 şüphelinin tutuklandığı operasyonda şüphelilere ait HTS ve baz kayıtları ile MASAK hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu elde edilen deliller doğrultusunda, bazı belediye çalışanlarının rüşvet olarak yüksek miktarlı hediye kartları kullandıkları ve döviz cinsi para aldıkları, bazı firma sahiplerinin ise yüksek miktarlı hediye kartı ve döviz cinsi para verdikleri tespit edilmişti.

Dijital materyallerdeki incelemelerde ayrıca bazı belediye çalışanlarının Ataşehir Belediyesinde imar ve iskan işleri bulunan firma sahiplerine "çöp konteyneri" aldırmak suretiyle maddi menfaat temin ettiklerine ilişkin bulgulara ulaşılmıştı.

Şüphelilerin, 20 Nisan'da tutuklanan bazı şüphelilerle iştirak halinde soruşturmaya konu suçları işledikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, belediye başkan yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse, eski belediye başkan yardımcıları Murat Korkmaz ve Leyla Terzi, Ataşehir Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş, belediye çalışanları Mustafa Anıl Altan ve Gülsüm Aslan ile farklı şirketlerin ortakları Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Yusuf Karademir, Halim Bak ve Ersin Yıldırım gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ OPERASYONU

Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklandığı operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenmişti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda zanlıların tamamı gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli, Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

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#CHP
#Ataşehir Belediyesi
#Murat Güneş
#Eyüpsultan Belediyesi
#Mithat Bülent Özmen
#Gündem
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