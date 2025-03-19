İstanbul'da bazı metro seferleri durduruldu

İstanbul Valiliği kararıyla İstanbul'da bazı metro seferleri iptal edildi. Bu karara göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Taksim İstasyonu, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Öte yandan Vatan Caddesi'ne çıkan yolların da geçici süreyle kapatıldığı açıklandı.
İstanbul Valiliğinin kararıyla bazı metro seferleri iptal edildi. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;
- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.
Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
https://x.com/metroistanbul/status/1902214271095992509
Öte yandan İstanbul Valiliği'nin kararıyla Vatan Caddesi'ne çıkan yolların da geçici süreyle kapatıldığı açıklandı.