İstanbul'da bazı metro seferleri durduruldu

İstanbul Valiliği kararıyla İstanbul'da bazı metro seferleri iptal edildi. Bu karara göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Taksim İstasyonu, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Öte yandan Vatan Caddesi'ne çıkan yolların da geçici süreyle kapatıldığı açıklandı.