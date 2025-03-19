Emniyetten diploma önlemi! Tüm polislerin izinleri iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin üniversite diploması iptal edildi. İmamoğlu cephesinin yürütmeyi durdurma kararı aldırmak için başvuru yapması beklenirken emniyetten de ek önlemler geldi. İstanbul'da tüm polislerin izinleri iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin üniversite diploması iptal edildi. Bu kararla birlikte, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak üzere ön seçime tek aday olarak giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması, ön seçime 5 gün kala iptal edilmiş oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan, “Üniversite yönetim kurulunun diploma iptal etme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Fakülte yönetim kurulunun kararını ancak fakülte yönetim kurulu geri alabilir. Kantin nasıl diploma iptal edemezse aynı şey. Yok hükmünde." diyerek kararın hukuksuz olduğunu ifade etti.

DİPLOMA KARARI SONRASI EK ÖNLEMLER ALINDI!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü şehirde ek önlemler aldı.

İmamoğlu kararı sonrası yarın düzenlenecek miting ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir olarak İstanbul'da tüm polislerin izinleri iptal edildi. Tüm personel en az 12 saat mesai yapacak.