Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen diğer isimler belli oldu! Barış Yarkadaş canlı yayında duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin üniversite diploması iptal edildi. İmamoğlu cephesinin yürütmeyi durdurma kararı aldırmak için başvuru yapması beklenirken iptal edilen 28 kişin de isimleri belli oldu. TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş listeyi paylaştı. İşte aralarında önemli yönetici ve iş insanlarının da olduğu o liste...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin üniversite diploması iptal edildi. Bu kararla birlikte, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak üzere ön seçime tek aday olarak giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması, ön seçime 5 gün kala iptal edilmiş oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan, “Üniversite yönetim kurulunun diploma iptal etme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Fakülte yönetim kurulunun kararını ancak fakülte yönetim kurulu geri alabilir. Kantin nasıl diploma iptal edemezse aynı şey. Yok hükmünde." diyerek kararın hukuksuz olduğunu ifade etti.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, İmamoğlu dahil diploması iptal edilen 28 kişinin ismine ulaştığını belirtti. Yarkadaş "Diploması iptal edilenler arasında ünlü bir iş insanının kızı da var" dedi.

DİPLOMASİ İPTAL EDİLEN İSİMLER!

Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen diğer 28 kişinin isimleri şu şekilde:

https://x.com/tgrthabertv/status/1902069825955852288