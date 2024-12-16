İstanbul'da bilanço giderek artıyor! Sahte alkolden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

16 Aralık 2024 12:56 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 14:02

İstanbul Valiliği, 1 Kasım'dan bu yana sahte alkol kullanımına bağlı olarak 73 kişinin zehirlendiğini ve bu kişilerden 37'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği​ sahte alkolden ölenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini belirtti. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul’da sahte alkollü içki denetimleri aralıksız devam ediyor. 2024 yılı içerisinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda;

1.002 işyerinde denetim gerçekleştirilmiş,

287.758 litre alkollü sıvı,

14.701 adet dolu alkollü içki şişesi

853.460 adet alkollü içki yapımında kullanılan bandrol ve etiket, bunların yanında kaçak/sahte alkollü içki imal ve satışında kullanılan çok sayıda yan ürün (kapüşon, boş şişe, aroma, kit, huni, hortum vs.) ele geçirilmiştir.

32 işletmeye toplamda 2.662,052 TL idari ceza uygulanmıştır.

01.11.2024 tarihinden günümüze kadar Sahte alkol kullanımına bağlı olarak; 73 şahıs zehirlenmiş ve bu şahıslardan;

37 şahıs hayatını kaybetmiş,

17 şahsın tedavisi devam etmekte,

23 şahıs ise taburcu edilmiştir.

Alkol zehirlenmesine bağlı olaylarla ile ilgili yapılan çalışmalarda; Ölen ve yaralanan vatandaşlarımıza sahte alkol temin eden ve zehirlenmelerine sebep olan 36 şüpheli şahıs ile ilgili işlemlere başlanılmış, 36 şüpheli şahsın 14 ü tutuklanmış, 8 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 14 şahıs ise serbest bırakılmıştır."