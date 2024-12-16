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İstanbul'da bilanço giderek artıyor! Sahte alkolden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 12:56 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 14:02
İstanbul&#039;da bilanço giderek artıyor! Sahte alkolden ölenlerin sayısı 37&#039;ye yükseldi

İstanbul Valiliği, 1 Kasım'dan bu yana sahte alkol kullanımına bağlı olarak 73 kişinin zehirlendiğini ve bu kişilerden 37'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği​ sahte alkolden ölenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini belirtti. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul’da sahte alkollü içki denetimleri aralıksız devam ediyor. 2024 yılı içerisinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda;

  • 1.002 işyerinde denetim gerçekleştirilmiş,
  • 287.758 litre alkollü sıvı,
  • 14.701 adet dolu alkollü içki şişesi
  • 853.460 adet alkollü içki yapımında kullanılan bandrol ve etiket, bunların yanında kaçak/sahte alkollü içki imal ve satışında kullanılan çok sayıda yan ürün (kapüşon, boş şişe, aroma, kit, huni, hortum vs.) ele geçirilmiştir.
  • 32 işletmeye toplamda 2.662,052 TL idari ceza uygulanmıştır.

İstanbul'da bilanço giderek artıyor! Sahte alkolden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi - 1. Resim

01.11.2024 tarihinden günümüze kadar Sahte alkol kullanımına bağlı olarak; 73 şahıs zehirlenmiş ve bu şahıslardan;

  • 37 şahıs hayatını kaybetmiş,
  • 17 şahsın tedavisi devam etmekte,
  • 23 şahıs ise taburcu edilmiştir.

Alkol zehirlenmesine bağlı olaylarla ile ilgili yapılan çalışmalarda; Ölen ve yaralanan vatandaşlarımıza sahte alkol temin eden ve zehirlenmelerine sebep olan 36 şüpheli şahıs ile ilgili işlemlere başlanılmış, 36 şüpheli şahsın 14 ü tutuklanmış, 8 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 14 şahıs ise serbest bırakılmıştır."

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Kaynak: tgrthaber.com
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