İstanbul'da boğaz trafiğine sis engeli: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu!

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, görüş mesafesini ciddi oranda düşürdü. Bu durum üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini çift yönlü olarak geçici bir süreyle durdurduğunu duyurdu…
İstanbul'da sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı. Yoğun sisin etkisiyle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Sarıyer sahili adeta görünmez hale geldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı belirtildi.
Öte yandan İstanbul Boğaz'ı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Sarıyer sahili oluşan yoğun sisten dolayı gözden kayboldu. Sarıyer sahili boyunca yer yer görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.