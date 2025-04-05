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 | Yusuf Özgür Bülbül

İstanbul'da boğaz trafiğine sis engeli: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu!

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, görüş mesafesini ciddi oranda düşürdü. Bu durum üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini çift yönlü olarak geçici bir süreyle durdurduğunu duyurdu…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 00:06

İstanbul'da sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı. Yoğun sisin etkisiyle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Sarıyer sahili adeta görünmez hale geldi.

İstanbul'da boğaz trafiğine sis engeli: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu!

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: ASKIYA ALINDI

İstanbul'da akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı belirtildi.

Öte yandan İstanbul Boğaz'ı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Sarıyer sahili oluşan yoğun sisten dolayı gözden kayboldu. Sarıyer sahili boyunca yer yer görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

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Sıkça Sorulan Sorular

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVİ NEDİR?
Deniz Hizmetleri | Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Can, mal, seyir ve çevre emniyetini; konuyu düzenleyen mevcut mevzuat ve uluslar arası anlaşmalar, Deniz Hukuku Kuralları ve Kuruluş Ana Statüsünün 4. maddesi çerçevesinde, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda sağlamaktır.
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