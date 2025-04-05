İstanbul'da boğaz trafiğine sis engeli: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu!

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, görüş mesafesini ciddi oranda düşürdü. Bu durum üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini çift yönlü olarak geçici bir süreyle durdurduğunu duyurdu…