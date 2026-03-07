Menü Kapat
Gündem
Editor
 Banu İriç

İstanbul'da bazı yollar ve metro durakları yarın kapalı olacak

İstanbul'da 8 Mart günü bazı metro istasyonları hizmet vermeyecek. Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararına göre yapılan düzenlemeyi duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü de trafiğe kapalı kalacak yollar ile ilgili bilgi verdi.

İstanbul'da bazı yollar ve metro durakları yarın kapalı olacak
Haber Merkezi
07.03.2026
07.03.2026
İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da bazı metro istasyonları yarın kapalı kalacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı için kapalı kalacağı saatler ve duraklar belirtildi.

İstanbul'da bazı yollar ve metro durakları yarın kapalı olacak

YARIN SAAT 15.00 İTİBARIYLA KAPALI KALACAK DURAKLAR


Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Pazar günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve
- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.
- ⁠Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler.Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.

İstanbul'da bazı yollar ve metro durakları yarın kapalı olacak

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00'de Kadıköy'deki programlar kapsamında trafiğe kapatılacak yollar belirlendi.

Bu kapsamda, Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu trafiğe kapatılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, yarın saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının işletmeye kapalı olacağı duyuruldu.

Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı aktarılan açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecekleri ve araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecekleri belirtildi.

