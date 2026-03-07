İstanbul'da bazı yollar ve metro durakları yarın kapalı olacak

İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da bazı metro istasyonları yarın kapalı kalacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı için kapalı kalacağı saatler ve duraklar belirtildi.

YARIN SAAT 15.00 İTİBARIYLA KAPALI KALACAK DURAKLAR



Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Pazar günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

- ⁠Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler.Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00'de Kadıköy'deki programlar kapsamında trafiğe kapatılacak yollar belirlendi.

Bu kapsamda, Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu trafiğe kapatılacak.

