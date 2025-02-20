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 | Sule Altinel

İstanbul'da cuma günü okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül duyurdu!

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim-öğretime ara verildi. Cuma günü için ise açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu akşam Meteorolojik verilere bakarak karar vereceğiz." dedi.

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İstanbul'da cuma günü okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül duyurdu!
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 05:48
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 06:22

Yoğun kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alırken, İstanbul da beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, dün sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

İSTANBUL KARA TESLİM OLDU

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" bilgisini paylaştı.

Vali Gül, ayrıca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

CUMA GÜNÜ TATİL OLACAK MI?

Okulların cuma günü de tatil olup olmayacağı merak edilirken İstanbul Valisi Davut Gül, bu soruya açıklık getirdi. Vali Gül, "Cuma günü için perşembe akşamı Meteorolojik verilere bakarak karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kar yağışının daha çok İstanbul'un kuzeyinde etkisini artırdığını aktaran Gül, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun açık tutulması, İstanbul Havalimanı yolunun açık tutulması çok önemli. Yaptıkları çalışmalardan dolayı Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Gül'ün açıklamaları şu şekilde:

"Vatandaşlarımızın duyarlılığı, trafiğe çok fazla çıkılmaması neticesinde çok fazla sıkıntı yaşamadık. Yarın okullarımız tatil. İnanıyorum ki pazartesi gününe kadar kazasız bir şekilde kış şartlarını atlatmış oluruz. Yarın akşam bakacağız. Hava şartları olumsuzsa çocuklarımızın zarar görmesini istemeyiz. Yarın akşam bunu değerlendireceğiz."

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Sıkça Sorulan Sorular

KAR TATİLİ KİMLER İÇİN GEÇERLİ?
Her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarının yanı sıra kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personeller (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç ) bir gün idari izinli sayılıyor.
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