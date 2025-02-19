Arnavutköy’de kar esareti! Araçlar kara gömüldü, vatandaşlar seferber oldu

İstanbul Arnavutköy’de etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle yollar, kaldırımlar ve park halindeki araçlar karla kaplandı. Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde ilerleyen bir otomobilin kara saplandığı görüldü. Araç, yoğun kar birikintisinden çıkamayınca çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar birlik olup aracı kurtarmaya çalıştı.

O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle bazı noktalarda maddi hasarla sonuçlanan trafik kazaları meydana geldi.