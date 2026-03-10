Menü Kapat
TGRT Haber
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü (TEM) Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’ın yurt içindeki eylem ve faaliyetlerine yönelik yeni bir için düğmeye bastı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

DEAŞ PROPAGANDASI YAPANLARA OPERASYON

Savcılık talimatıyla küresel terör örgütüne karşı yürütülen çalışmalarda, söz konusu örgüt ile irtibatları saptanan ve ile iltisaklı faaliyet yürüterek sosyal medya kanalları aracılığıyla örgütün propagandasını yaptıkları anlaşılan bazı kişilerin izini süren polis, operasyon kararı aldı.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Örgüt yanlısı kişilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel hareket timleri tarafından yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Şüphelilerin kaldıkları adreslerdeki aramalarda ise zanlılara ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konuldu.

Gözaltına alınan DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Polisiye soruşturmada yakalanan zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

