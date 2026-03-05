Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

MİT’ten Şam’da terör örgütü DEAŞ’a darbe!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’nin başkenti Şam’da kapsamlı bir operasyona imza attı. Yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, bölgede sabotaj eylemleri hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ’a bağlı bir hücre çökertilirken, 3 terörist yakalandı.

AA
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
19:06
|
05.03.2026
05.03.2026
20:17

MİT’in istihbari çalışmaları sonucu Suriye’nin başkenti Şam’da DEAŞ’a ait bir hücre tespit edildi. MİT elde ettiği istihbaratı Suriye İç Güvenlik Servisi Komutanlığı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi ile paylaştı. Ekipler, hücre üyeleri ve faaliyetleri takibe alarak tam konumlarını tespit etti. Hücreye gerçekleştirilen operasyon sonucu DEAŞ üyesi Ömer Haşim, Muhammed Hamed ve Hüseyin Halef gözaltına alındı.

MİT’ten Şam’da terör örgütü DEAŞ’a darbe!

0:00 129
MİT’ten Şam’da terör örgütü DEAŞ’a darbe!

BOMBALI ARAÇ SON ANDA ENGELLENDİ

Öte yandan, operasyona eş zamanlı olarak bomba imha uzmanları, uzaktan patlatılmak üzere hazırlanmış ve önemli bir noktaya bırakılmış bir bombalı araca müdahale etti. Araçta büyük bir tahribata yol açacak yüksek miktarda C4 ve TNT bulundu. Gözaltına alınan 3 şahıs, sorgu işlemlerinin tamamlanması ve hücreye destek verenlerle hücrenin muhtemel uzantılarını ortaya çıkarmak üzere Suriye Genel İstihbarat Servisi Terörle Mücadele İdaresi'ne sevk edildi.

MİT’ten Şam’da terör örgütü DEAŞ’a darbe!

Geçtiğimiz hafta DEAŞ tarafından paylaşılan ses kaydında örgüt unsurlarının eylem yapmaya hazır olmaları söylendiği belirtilirken Şam’da gerçekleşen bu operasyon ile örgüt tarafından verilen talimat sonrasında yapılması planan eylemin engellendiği ifade edildi.

MİT’ten Şam’da terör örgütü DEAŞ’a darbe!

ANKARA VE ŞAM’DAN ORTAK MESAJ

Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef almayı planlayan bir terör saldırısı, Suriye ve Türk istihbarat teşkilatlarının üst düzey iş birliği ve koordinasyonu sayesinde engellendi. Suriye İçişleri Bakanlığı, "Şam'ı hedef alan terör planı, iki ülkenin istihbarat koordinasyonuyla çökertildi" açıklamasını yaptı.

MİT’ten Şam’da terör örgütü DEAŞ’a darbe!

OYUN BOZULDU

Suriye ve Türk istihbarat teşkilatlarının üst düzey iş birliği ve koordinasyonu sayesinde Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef almayı planlayan bir terör saldırısı engellendi. Suriye İçişleri Bakanlığından bir kaynak, başkent Şam'a yönelik planlanan bir terör eyleminin başarıyla boşa çıkarıldığını duyurarak, söz konusu terör girişiminin Şam kırsalında İç Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen hassas bir güvenlik operasyonuyla engellendiğini kaydetti.

#Gündem
