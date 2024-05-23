İstanbul'da DEAŞ'a büyük darbe! Çok sayıda kişi yakalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 May 2024 08:57 - Güncelleme : 23 May 2024 09:04
İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 13 şüphelinin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Savcılık şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonlarla 13 zanlıyı yakaladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı