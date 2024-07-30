İstanbul'da denizde can pazarı! Son anda kurtarıldı

30 Temmuz 2024 15:18 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:21

Korku dolu anlar İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Yeniköy Plajı'nda denize giren bir kişi akıntıya kapılarak sahilden uzaklaştı.

SON ANDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Suya batıp çıkan kişiyi fark eden cankurtaranlar, olaya hemen müdahale etti. Güvenlik önlemi alarak denize giren cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı can simidiyle sahile çıkardı.

Sahilde ilk müdahalesi yapılan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken denizde yaşanan can pazarı saniye saniye görüntülendi.

DENİZE GİRMEK 2 GÜN YASAKLANDI

Arnavutköy Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçe sınırları içerisinde bulunan sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre 30 Temmuz Salı ve 31 Temmuz Çarşamba günü denize girmek yasaklanmıştır” denildi.