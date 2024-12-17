İstanbul'da denize düşen iki kardeş halen bulunamadı! Çanakkale'de de arama çalışması başlatıldı

17 Aralık 2024 15:27 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 15:28

İstanbul Sarıyer'de denize düştükten sonra bir daha haber alınamayan Ayşe Can ve Velat Can kardeşleri arama çalışması sürüyor. Ekipler, Çanakkale'de de arama çalışması düzenliyor.

İstanbul'da Sarıyer​ Rumeli Hisarı'nda 23 Kasım'da meydana gelen olayda; Ayşe Can dengesini kaybederek denize düşmüş ablasının düştüğünü gören Velat Can da denize atlamıştı. Denizde bir süre sürüklenen iki kardeş şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle kısa süre içinde gözden kayboldu.

İZLERİNE RASTLANMADI

Durumun bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyet, İBB İSAK ve deniz​ polisi arama çalışması başlattı. Ancak yapılan tüm su altı ve yüzey aramalarında iki kardeşin izine rastlanmadı.

ÇANAKKALE​'DE DE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Denize düşen iki kardeşin bulunması için arama yapılan alan genişletildi. İki kardeş için Çanakkale sahilinde de arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin, sahil şeridini doğudan batıya doğru tarayarak ilerleyeceği belirtildi.