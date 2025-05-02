İstanbul'da deprem! AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... AFAD'dan alınan verilere göre İstanbul'da Adalar açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası Kandilli ve AFAD'dan peş peşe açıklama geldi.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre İstanbul'da saat 11.30 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 6.26 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ 3.3 OLARAK DUYURDU

Kandilli'den de İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili açıklama geldi. Açıklamada depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu.

https://x.com/Kandilli_info/status/1918224953972752856

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...