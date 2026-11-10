İstanbul’da dev narkotik operasyonu: Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam eden İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte dün Bağcılar'da bir dizi ortak çalışmaya imza attı.

MİNİBÜS VE DEPOYA OPERASYON

Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu ilçede takibe alınan sevkiyat halindeki bir minibüs ve bir depoya düzenlenen operasyonda, otomobil sürücüsü ile evdeki bir şüpheli gözaltına alındı.

YÜZLERCE KİLO UYUŞTURUCU HAMMADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Minibüste ve evde yapılan aramalarda 606 kilogram pregabalin, 580 sentetik ecza, 12 bin 500 boş kapsül ve hap basım makinesinin yanı sıra imalatta kullanılan kimyasal maddeler ile 1 AK-47 ti uzun namlulu silah, 1 CZ-24 marka otomatik silah ve şarjörü ve bu silahlara ait 34 mermi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis baskınında yakalanan şüphelilerin, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.