Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kırmızı bültenle aranan Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev yönelik operasyon gerçekleştirildi.

TARIM ALANLARINDA ÇALIŞARAK GİZLENMİŞ

Özbekistan makamlarınca "Uyuşturucu" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şüphelinin uzun süredir Mersin'de olduğunu ve bölgedeki tarım alanlarında çalışarak gizlendiğini belirleyen polis baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda şüpheli seraların olduğu bölgedeki bir evde yakalandı.

Gözaltına alınan kırmızı bültenle aranan şüpheli emniyete götürülerek işlemleri yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.