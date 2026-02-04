İstanbul'da dev operasyon! Yüzlerce ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul'da, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma düzenledi.

Yılın ilk üç haftası boyunca kent genelinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle üretilen, motorinle benzer özellikteki "10 numara yağ" olarak nitelendirilen akaryakıtın imal edilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti.

7 İLÇEDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sultanbeyli, Eyüpsultan, Tuzla, Arnavutköy, Sultangazi, Silivri ve Esenyurt ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında yapılan baskınlarda 242 ton 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları saptanan 9 şüpheli gözaltına alınırken, suçta kullanılan 3 araca ise el konulduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheliler hakkında, kaçakçılık suçu kapsamında gerekli adli işlemler başlatılarak yürütülen yasal sürecin devam ettiği belirtildi.