Sahte ilanlarla büyük vurgun! 15 ilde operasyonun düğmesine basıldı: Hesap hareketleri şoke etti

Bakan Yerlikaya, 15 il merkezli siber dolandırıcılık operasyonlarının detaylarını paylaştı. Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada, 90 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van merkezli operasyonlarda yakalanan şüphelilerde 58'i tutuklandı.

1.1 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Operasyonlar sonucu hesaplarında 1.1 milyar TL işlem hacmi bulunan 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 58’i tutuklanırken 25’i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

SAHTE İLANLARLA VATANDAŞLARI DOLANDIRMIŞLAR

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşları dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.