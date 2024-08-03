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İstanbul’da E-5’i kilitleyen kaza: Bariyere ok gibi saplandı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ağustos 2024 13:23 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 13:24

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere ok gibi saplandı. Kazada yaralanan iki kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bakırköy E-5 Havalimanı Kavşağı Topkapı istikametinde meydana geldi.

E-5 ana yoldan yan yola girmeye çalışan Necati Albayrak idaresindeki 34 SJS 96 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.

İstanbul’da E-5’i kilitleyen kaza: Bariyere ok gibi saplandı - 1. Resim

ARAÇTAKİLER YARALANDI

Aynı yöne giden 34 KT 4839 plakalı otomobil de Albayrak yönetimindeki araca arkadan çarptı.

Kazada sürücü Albayrak ile arkadaki araçta bulunan kadın yolcu yaralandı.

İstanbul’da E-5’i kilitleyen kaza: Bariyere ok gibi saplandı - 2. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan otomobil sürücüsü Necati Albayrak’ı kurtararak ambulansa teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırdı.

Kaza nedeniyle bir şeridin kapandığı yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Kaza ile ilgili polis incelemesi sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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