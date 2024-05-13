İstanbul'da ekipler alarmda! Kaymakamlığa ateş açıldı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 11:35 - Güncelleme : 13 May 2024 11:36
İstanbul'da polis ekiplerini alarma geçiren bir olay meydana geldi. Arnavutköy Kaymakamlığı’nın en üst katındaki bir cama kurşun isabet etti. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.
İstanbul'da haftanın ilk günü Arnavutköy Kaymakamlığı’na gelen çalışanlar, camın birine kurşun isabet ettiğini gördü. Kurşun isabet eden camın kırıldığını gören personeller hemen durumu ekiplere bildirdi.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kurşunun isabet ettiği cam ve odada inceleme yaptı.
GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kurşunun henüz kim yada kimlerin silahından çıkarak kaymakamlık binasına isabet ettiği bilinmezken olayın gece saatlerinde mi olduğu, hafta sonu mu gerçekleştiği araştırılıyor. Polis ekipleri olayla alakalı geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı