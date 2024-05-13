İstanbul'da ekipler alarmda! Kaymakamlığa ateş açıldı

13 May 2024 11:35 - Güncelleme : 13 May 2024 11:36

Konya'da iki kardeşin bulunduğu minibüse kurşun yağdırdılar! Biri öldü

Konya'da iki kardeşin bulunduğu minibüse kurşun yağdırdılar! Biri öldü

İstanbul'da haftanın ilk günü Arnavutköy Kaymakamlığı’na gelen çalışanlar, camın birine kurşun isabet ettiğini gördü. Kurşun isabet eden camın kırıldığını gören personeller hemen durumu ekiplere bildirdi.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kurşunun isabet ettiği cam ve odada inceleme yaptı.

GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kurşunun henüz kim yada kimlerin silahından çıkarak kaymakamlık binasına isabet ettiği bilinmezken olayın gece saatlerinde mi olduğu, hafta sonu mu gerçekleştiği araştırılıyor. Polis ekipleri olayla alakalı geniş kapsamlı çalışma başlattı.